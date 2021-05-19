Курс валют в Украине 19 мая удивит неожиданным поведением доллара и евро

Как сообщает Politeka.net, евро продолжит дорожать по отношению к гривне, в то время, как доллар постепенно будет сдавать свои позиции. Уже в среду «зеленые» потеряют в цене еще 12 копеек. Гривна продолжит укрепляться, показывая новые рекорды.

Как и обещали экономические эксперты, к лету национальная валюта покажет серьезный рост и, скорее всего, сильно подрастет. Уже сейчас гривна пробила отметку 27,5 гривен за доллар, достигнув максимального значения за последнее время. Аналитики уверены, что это не предел.

Так, 19 мая, доллары в обменниках можно будет купить по 27,43 гривны за единицу. При этом, всего днем ранее их продавали по 27,55 гривен.

Евро, в отличие от американской валюты, продолжит дорожать. Эту тенденцию аналитики наблюдают уже не первый день. В среду евро будут продавать по 33,53 гривны, в то время как днем ранее продавали по 33,44 гривны.

Ранее мы писали, что спрос на валюту в ближайшее время расти не будет, поэтому курс будет достаточно стабильным и приятным для простых украинцев. Впрочем, расслабляться не стоит, поскольку уже с осени гривна начнет постепенно девальвировать. К концу года она может подешеветь до 28,8 гривен за доллар.

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