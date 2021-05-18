Після нового удару від гривні курс долара проб'є мінімум за останні вісім місяців

У вівторок, 18 травня, українська валюта ще сильніше зміцнить свої позиції по відношенню до долара і євро. Про це свідчать офіційні курси валют, озвучені Національним банком України.

Так, долар впаде ще на 6 копійок, досягнувши позначки в 27,55 гривень. Це мінімальний показник для американської валюти за майже дев'ять місяців. Курс долара опускався до нижчої позначки тільки 31 серпня минулого року, коли він становив 27,4759 гривень.

У свою чергу, курс євро у вівторок також злегка просяде під натиском гривні: він знизиться на 3 копійки і досягне 33,44 гривень. При цьому, напередодні європейська валюта, навпаки, подорожчала.

На міжбанку 17 травня курси іноземних валют змінилися зовсім незначно. Так, курс долара в продажу знизився на 1 копійку до 27,54 гривень, а курс в покупці склав 27,52 гривень. У свою чергу, курс євро в продажу піднявся на 1 копійку і склав 33,45 гривень.

Аналітики очікують, що в найближчий тиждень курс долара продовжить падати. За їх прогнозом, вже через тиждень на міжбанку він досягне 27,4 гривень.

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