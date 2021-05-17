Курс валют в Україні 17 травня здивує різким стрибком євро

Як передає Politeka.net, у понеділок, після вихідних, європейська валюта покаже різке зростання по відношенню до гривні. При цьому долар практично зависне в повітрі, подешевшавши всього на 1 копійку. За прогнозами експертів, в травні долар продовжить дешевшати, а євро буде тільки зміцнювати свої позиції. Зазначається, що вже найближчими днями ми можемо побачити в обмінниках долари по 27,5 гривень. Як відомо, востаннє долар коштував дешевше 27,6 гривень за одиницю в кінці літа 2020-го.

Так, 17 травня долари в обмінниках можна буде купити по 27,61 гривні. При цьому євро продаватимуть по 33,47 гривень. Це на 10 копійок дорожче, ніж було в п'ятницю.

Так як попит на валюту найближчим часом рости не буде, курс буде досить стабільним і приємним для простих українців. До літа експерти обіцяють поступове зміцнення національної валюти. Те, на скільки подешевшають "зелені", на думку експертів, залежить від швидкості закупівлі вакцин Україною і бажання НБУ обмежувати зміцнення гривні.

Справа в тому, що закупівля вакцин вимагає певних фінансів. Скупка для цих цілей валюти держбанками може пригальмувати сезонне зміцнення гривні.

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