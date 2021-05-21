Курс валют в Украине 21 мая запомнится одновременным подорожанием доллара и евро

Как пишет Politeka.net, на протяжении последней недели «зеленые» быстро теряли в цене, а гривна показывала рекордный рост. Впрочем, перед новой неделей доллар решил возобновить позиции и немного подорожал. Евро же продолжило расти в цене, как и делало это в последнее время.

Так, в пятницу доллары в обменниках можно будет купить по 27,46 гривен. За день «зеленые» подорожали на пять копеек. Такой курс останется в Украине до понедельника.

Евро подорожает на три копейки и будет стоить 33,51 гривну. Стоит отметить, что европейская валюта за последнее время сильно окрепла, в отличие от доллара, который в 2021 году серьезно сдал позиции.

По прогнозам экспертов, несмотря на незначительные колебания, в ближайшее время доллар будет торговаться в районе 27,4 гривен. За последнюю неделю украинская национальная валюта показала серьезный рост, и пробила отметку в 27,5 гривен за доллар, которой не могла достигнуть долгое время. Пик гривны ожидается летом, когда курс может опуститься еще на 10-20 копеек. Впрочем, расслабляться не стоит, поскольку уже с осени гривна начнет постепенно девальвировать. К концу года курс может подняться до 28,8 гривен за доллар.

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