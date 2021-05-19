Курс валют в Україні 19 травня здивує несподіваною поведінкою долара і євро

Як повідомляє Politeka.net, євро продовжить дорожчати по відношенню до гривні, в той час, як долар поступово буде здавати свої позиції. Вже в середу "зелені" втратять в ціні ще 12 копійок. Гривня продовжить зміцнюватися, показуючи нові рекорди.

Як і обіцяли економічні експерти, до літа національна валюта покаже серйозне зростання і, швидше за все, сильно підросте. Вже зараз гривня пробила позначку 27,5 гривень за долар, досягнувши максимального значення за останній час. Аналітики впевнені, що це не межа.

Так, 19 травня, долари в обмінниках можна буде купити по 27,43 гривні за одиницю. При цьому, всього днем раніше їх продавали по 27,55 гривень.

Євро, на відміну від американської валюти, продовжить дорожчати. Цю тенденцію аналітики спостерігають вже не перший день. У середу євро продаватимуть по 33,53 гривні, в той час як днем раніше продавали по 33,44 гривні.

Раніше ми писали, що попит на валюту найближчим часом зростати не буде, тому курс буде досить стабільним і приємним для простих українців. Втім, розслаблятися не варто, оскільки вже з осені гривня почне поступово девальвувати. До кінця року вона може подешевшати до 28,8 гривень за долар.

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