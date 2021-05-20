Гривня знову зміцнила свої позиції, в той час як долар оновив мінімум за майже 9 місяців

Згідно з офіційними даними від Національного банку України, 20 травня курси долара і євро знову знизяться по відношенню до гривні.

Долар, який падає ще з минулого тижня, оновить своє мінімальне значення за період з кінця серпня минулого року. Так, у четвер його курс знизиться ще на 2 копійки і складе 27,41 гривень. Востаннє американська валюта була дешевшою тільки 27 серпня минулого року, коли її курс досяг 27,386 гривень.

Євро також чекає зниження в обмінниках. Так, курс європейської валюти опуститься на 5 копійок і складе 33,48 гривень. Варто відзначити, що останнім часом курс євро постійно змінюється різноспрямованими стрибками.

На міжбанку курс долара в продажу 19 травня виріс на 1 копійку і склав 27,43 гривень, а курс в покупці досяг 27,41 гривень. У свою чергу, курс євро в продажу піднявся на 4 копійки – до позначки в 33,53 гривень.

Експерти прогнозують, що найближчими днями долар продовжить здавати позиції по відношенню до гривні. Очікується, що через тиждень на міжбанку він буде торгуватися в районі 27,4 гривень.

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