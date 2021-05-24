Гривня почне новий тиждень зі зростання по відношенню до долара і євро

Курси іноземних валют в перший день вихідних кинуться вниз, про що свідчать офіційні дані, представлені Нацбанком.

Так, в понеділок, 24 травня, долар стане дешевше на 1 копійку, і його курс складе 27,45 гривень. Таким чином, американська валюта продовжить слідувати тенденції до зниження, яка спостерігається ще з другого тижня травня.

Курс євро також опуститься вниз: він впаде на 4 копійки і складе 33,47 гривень. При цьому, в попередній банківський день європейська валюта трохи зміцнилася в порівнянні з гривнею.

На міжбанку 21 травня ситуація також склалася на користь гривні. Курс долара в продажу став нижче на 5 копійок і склав 27,44 гривень, а курс в покупці досяг позначки в 27,42 гривень. Курс євро також впав на 12 копійок, склавши 33,43 гривень.

Відзначимо, що в коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб розповів, що в найближчий тиждень курс долара продовжить падати по відношенню до гривні. Очікується, що через тиждень курс американської валюти на міжбанку досягне 27,35 гривень, а придбати готівковий долар в банках українці зможуть за курсом в 27,3/27,5 гривень.

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