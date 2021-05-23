Курс валют в Украине после выходных обрадует резким укреплением украинской валюты

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка, в понедельник, 24 мая, гривна покажет рост. Показательно, что подешевеет не только доллар, который и так в последнее время постоянно проседал в цене. Также немного просядет в цене европейская валюта.

Как и обещали экономические эксперты, к лету гривна будет показывать рекордные цифры, продолжая укрепляться до середины сезона. Впрочем, уже к осени национальная валюта вернется к привычному курсу, а к зиме и вовсе подешевеет.

В понедельник доллары в обменниках можно будет купить по 27,45 гривен. Это одно из самых низких значений за последнее время.

Евро будут продавать по 33,47 гривен. Это на 4 копейки дешевле, чем в пятницу.

Ранее мы писали, что ситуация на межбанке позволяет не только укрепиться гривне, но и вывести платежный баланс страны в профицит. Основная причина, которая влияет на укрепление гривны, это рост цен на основные украинские экспортные товары. Эксперты отмечают, что цены выросли до многолетних максимумов. Отмечается, что ситуация с курсом позволит немного сдержать инфляцию в Украине.

Напомним, что гривна добьет доллар и евро, курсы снова рванут вниз: официальные данные от НБУ.

Как сообщала Politeka, доллар резко изменит курс и начнет дорожать, в НБУ озвучили новые данные: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что гривна не дала доллару опомниться перед новым ударом: каким будет курс валют.