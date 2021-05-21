Курс валют в Україні 21 травня запам'ятається одночасним подорожчанням долара і євро

Як пише Politeka.net, протягом останнього тижня "зелені" швидко втрачали в ціні, а гривня показувала рекордне зростання. Втім, перед новим тижнем долар вирішив відновити позиції і трохи подорожчав. Євро ж продовжило зростати в ціні, як і робило це останнім часом.

Так, у п'ятницю долари в обмінниках можна буде купити по 27,46 гривень. За день "зелені" подорожчали на п'ять копійок. Такий курс залишиться в Україні до понеділка.

Євро подорожчає на три копійки і коштуватиме 33,51 гривню. Варто відзначити, що європейська валюта за останній час сильно зміцніла, на відміну від долара, який в 2021 році серйозно здав позиції.

За прогнозами експертів, незважаючи на незначні коливання, найближчим часом долар буде торгуватися в районі 27,4 гривень. За останній тиждень українська національна валюта показала серйозне зростання, і пробила позначку в 27,5 гривень за долар, якої не могла досягти довгий час. Пік гривні очікується влітку, коли курс може опуститися ще на 10-20 копійок. Втім, розслаблятися не варто, оскільки вже з осені гривня почне поступово девальвувати. До кінця року курс може піднятися до 28,8 гривень за долар.

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