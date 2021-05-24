Гривна начнет новую неделю с роста по отношению к доллару и евро

Курсы иностранных валют в первый день выходных устремятся вниз, о чем свидетельствуют официальные данные, представленные Нацбанком.

Так, в понедельник, 24 мая, доллар станет дешевле на 1 копейку, и его курс составит 27,45 гривен. Таким образом, американская валюта продолжит следовать тенденции к снижению, которая наблюдается еще со второй недели мая.

Курс евро также опустится вниз: он упадет на 4 копейки и составит 33,47 гривен. При этом, в предыдущий банковский день европейская валюта немного укрепилась по сравнению с гривной.

На межбанке 21 мая ситуация также сложилась в пользу гривны. Курс доллара в продаже стал ниже на 5 копеек и составил 27,44 гривен, а курс в покупке достиг отметки в 27,42 гривен. Курс евро также упал на 12 копеек, составив 33,43 гривен.

Отметим, что в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал, что в ближайшую неделю курс доллара продолжит падать по отношению к гривне. Ожидается, что через неделю курс американской валюты на межбанке достигнет 27,35 гривен, а приобрести наличный доллар в банках украинцы смогут по курсу в 27,3/27,5 гривен.

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