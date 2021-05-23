Курс валют в Україні після вихідних обрадує різким зміцненням української валюти

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку, в понеділок, 24 травня, гривня покаже зростання. Показово, що подешевшає не тільки долар, який і так останнім часом постійно просідав у ціні. Також трохи просяде в ціні європейська валюта.

Як і обіцяли економічні експерти, до літа гривня буде показувати рекордні цифри, продовжуючи зміцнюватися до середини сезону. Втім, вже до осені національна валюта повернеться до звичного курсу, а до зими і зовсім подешевшає.

У понеділок долари в обмінниках можна буде купити по 27,45 гривень. Це одне з найнижчих значень за останній час.

Євро продаватимуть по 33,47 гривень. Це на 4 копійки дешевше, ніж у п'ятницю.

Раніше ми писали, що ситуація на міжбанку дозволяє не тільки зміцнитися гривні, але і вивести платіжний баланс країни в профіцит. Основна причина, яка впливає на зміцнення гривні, це зростання цін на основні українські експортні товари. Експерти відзначають, що ціни зросли до багаторічних максимумів. Відзначається, що ситуація з курсом дозволить трохи стримати інфляцію в Україні.

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