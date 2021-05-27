Курс валют в Украине 27 мая будет не самым благоприятным для гривны

Как передает Politeka.net, после длительной ревальвации гривна не только остановилась, но и совершила серьезный откат. Всего за несколько дней доллар смело отвоевал позиции, перескочив через отметку 27,5 гривен за единицу. Евро тоже показывает рост по отношению к гривне.

Так, согласно данным НБУ, в четверг доллары будут продавать на 9 копеек дороже, чем днем ранее. В обменниках «зеленые» можно будет увидеть по 27,54 гривны.

Евро тоже подорожает, но незначительно. За день европейская валюта подорожает всего на 1 копейку и достигнет отметки 33,67 гривен.

Впрочем, несмотря на курсовые колебания, гривне пророчат крепкую позицию этим летом. Эксперты уверяют, что сильного падения курса не будет, а гривна продолжит находится в пределах 27,5 гривен за доллар.

Ранее мы писали, что ситуация на валютном рынке в данный момент благоприятна для Украины, поскольку позволяет вывести платежный баланс в профицит. По словам экспертов, на стремительное укрепление гривны сильно повлиял рост цен на экспортные товары, которые продают украинские производители. В данный момент цены на них достигли многолетних максимумов.

Напомним, что гривна нанесла новый удар по доллару и евро: НБУ раскрыл, каким будет курс валют.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко сменят курс, оставив гривну за бортом: в НБУ рассказали, что будет с валютой.

Также Politeka писала, что доллар упадет еще ниже, в НБУ озвучили новый курс валют: как высоко взлетит гривна.