Курс валют в Україні 26 травня засмутить різким падінням гривні по відношенню до основних іноземних валют

Як пише Politeka.net, в останні кілька тижнів гривня показувала стрімке зростання і навіть досягла свого максимального показника, опустивши долар нижче 27,5 гривень. Тепер долар і євро знову показали зростання, трохи послабивши гривню.

У середу долари в обмінниках можна буде купити по 27,45 гривень, хоча днем раніше «зелені» продавали по 27,42 гривні.

Євро подорожчає більш істотно. 26 травня європейську валюту продаватимуть по 33,66 гривень. Це на 17 копійок дорожче, ніж днем раніше.

Незважаючи на курсові гойдалки, аналітики очікують, що в найближчий тиждень курс долара продовжить падати і може досягти 27,35 гривень за одиницю. Як відомо, на зміцнення гривні останнім часом сильно впливало зростання цін на експортні товари. Експерти відзначали, що на світових ринках ціни піднялися до багаторічних максимумів. Для України така ситуація вигідна, оскільки вона дозволить стримати інфляцію в країні.

Відзначимо, що найближчим часом курс повинен повернутися до тенденції на зміцнення гривні.

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