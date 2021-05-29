После выходных гривна продолжит укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро, в то время как их курсы будут падать

Накануне выходных курсы американской и европейской валюты в Украине опустились вниз. В субботу, 29 мая, актуальными будут курсы, установленные на предыдущий банковский день – 28 мая. Тогда курс доллара составлял 27,526 гривен, а курс евро – 33,56 гривен. Гривна немного укрепилась по отношению к иностранным валютам после того, как они подорожали в середине недели.

В понедельник, 31 мая, позитивная тенденция для гривны сохранится, о чем свидетельствуют данные Национального банка.

Так, курс доллара снизится еще на 2 копейки и достигнет отметки в 27,5004 гривен.

В свою очередь, курс евро после выходных упадет сразу на 18 копеек и составит 33,3896 гривен.

На межбанке курсы иностранных валют также немного упали 28 мая. Так, курс доллара в продаже стал дешевле на 1 копейку и составил 27,51 гривен, а курс в покупке достиг 27,49 гривен. Курс евро в продаже упал на 10 копеек и составил 33,46 гривен.

Таким образом, до конца мая доллар продолжит умеренно дешеветь по отношению к гривне.

Напомним, гривна дала отпор доллару и евро, цифры резко изменились: НБУ раскрыл новый курс валют.

Как сообщала Politeka, доллар нокаутирует гривну, резко вырвавшись вперед, НБУ дал свежий прогноз: как изменится курс валют.

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