У артистів не склалося в сімейному житті

У 2021 році в шоу-бізнесі відбулися гучні події, які збентежили шанувальників

Цей рік став переломним для деяких сімей артистів, повідомляє Politeka.net. Пари розповіли про те, що розлучаються.

Зокрема, про розлучення оголосили співак Михайло Хома (Dzidzio) і його дружина артистка Ярослава (SLAVIA). Співачка у своїх інтерв'ю розповіла, що була у "тіні" творчості чоловіка, але зараз вирішила розвиватися. Подружжя разом пробуло 20 років, але за цей час Ярослава так не стала мамою, адже Дзідзьо не хотів дітей, поставивши на перший план кар'єру.

Також про розлучення оголосила співачка Ірина Білик. Зірка разом з фотографом і артистом Асланом Ахмадовим навіть завела дитину, але довгий час подружжя жило в різних країнах, що і стало причиною розладу в сім'ї.

Колишній соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) розлучився з дружиною Анною Андрійчук. Пара разом пробула 13 років. Екс-подружжя не називає причину розриву, але зберегло хороші стосунки.

Дизайнер Андре Тан і його дружина Аліна Харечко оголосили про розлучення недавно. Пара розійшлася мирно, без скандалу поділивши майно. За словами екс-дружини, вести спільний бізнес 10 років було дуже непросто.

Публікація в мережі зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Що це таке люди з розуму посходили відразу розлучатися біжать, ненормальні якісь", "якщо немає любові, то немає", " Ну що ж, 😢 почуття вичерпали 😢 нова сходинка, новий початок👏 👏".

Нагадаємо, Дзідзьо після скандалу з розлученням наздогнала нова біда:"від шкодник, подивіться, що наробив".

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