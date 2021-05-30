У артистов не сложилось в семейной жизни

В 2021 году в шоу-бизнесе произошли громкие события, которые обескуражили поклонников

Этот год стал переломным для некоторых семей артистов, сообщает Politeka.net. Пары рассказали о том, что расстаются.

В частности, о разводе объявили певец Михаил Хома (Dzidzio) и его жена артистка Ярослава (SLAVIA). Певица в своих интервью рассказала, что была в "тени" творчества мужа, но сейчас решила развиваться. Супруги вместе пробыли 20 лет, но за это время Ярослава так не стала мамой, ведь Дзидзьо не хотел детей, поставив на первый план карьеру.

Также о скором разводе объявила певица Ирина Билык. Звезда вместе с фотографом и артистом Асланом Ахмадовым даже завела ребенка, но долгое время супруги жили в разных странах, что и стало причиной разлада в семье.

Бывший солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) развелся с женой Анной Андрийчук. Пара вместе пробыла 13 лет. Экс-супруги не называют причину разрыва, но сохранили хорошие отношения.

Дизайнер Андре Тан и его жена Алина Харечко объявили о разводе недавно. Пара разошлась мирно, без скандала поделив имущество. По словам экс-супруги, вести совместный бизнес 10 лет было очень непросто.

Публикация в сети собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Что это такое люди с ума посходили сразу расставаться бегут, ненормальные какие-то", "Если нет любви, то нет", "Ну что же, 😢 чувства исчерпали 😢 новая ступенька, новое начало 👏👏".

Напомним, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".

Как сообщала Politeka, "А то Дзидзьо, Дзидзьо": Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.

Также Politeka писала, Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: "Оказалась на вокзале…".