Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) і її чоловік, гуморист Сергій Середа, днями оголосили, що чекають дитину
Зірки порадували шанувальників радісною новиною, а пізніше Анастасія розповіла, як вони дізналися про вагітність, пише Politeka.net. Відповідний пост артистка розмістила у своєму Instagram.
Запис зірка підкріпила особистим фото, на якому вона з чоловіком тільки дізналися про таку подію.
За словами MamaRika, вони планували дітей, і намагалися завагітніти чотири місяці.
"У якийсь момент я вже особливо і не сподівалася, що все трапиться найближчим часом, тому навіть не підозрювала, що вже була в положенні", - поділилася Кочетова.
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Хоча артистка помітила, що її цикл збився, але вона пов'язала це зі зміною сезону, адже осінь завжди складно переноситься організмом. Але в один із днів Анастасія вирішила зробити тест. Побачивши на ньому одну смужку, вона чомусь вирішила його не викидати, а, повернувшись через півгодини, помітила другу смужку.
"Я впала в ступор. Перш за все, я покликала Сергеіча, і не вірячи своїм очам, в результаті змусила його з'їздити і купити мені ще чотири тести, щоб напевно, ахахаха🙈", - поділилася артистка.
Всі тести показали позитивний результат і сумнівів вже не було.
"Ми обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде таким, як раніше, і це найкраще що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо - це пік щастя нашої сім'ї, і велике спасибі Богу за те, що почув наші молитви! 🙌", - написала артистка.
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