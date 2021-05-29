Російський гуморист і шоумен Максим Галкін показав розкішний ранковий танець, який виконав зі своєю дочкою Лізою

Максим Галкін показав своїм фанатам, як має починатися щасливий ранок. З цього приводу знаменитий російський артист, постарався викластися на всі 100 заради танцювального шедевра. Відповідним відео він поділився в Instagram, пише Politeka.net.

На новому відео Галкін з дочкою танцює гаряче танго. Максим в рудій майці і чорних шортах з шапочкою на голові, а маленька Ліза в білій футболці і лосинах з кіскою. Дівчинка всерйоз сприймає танець, тому і Галкін намагається відповідати з усіх сил.

"Наша ранкова кумпарсіта 😂", - забавно підписав відео Галкін.

Судячи з відео, у Галкіна вдома нудно не буває. Нещодавно шоумен показував, як разом з дітьми Лізою і Гаррі готували кулінарні шедеври на кухні.

Шанувальники зірки тут же відреагували на пост Галкіна.

"Яка пластика! Які м'язи!🔥👏💪🏻", "🌞🌞👏👏👏 Створюєте радісний настрій)!Дякую)", "Не знаєш кому більше пощастило або лізі з татом, або Максиму з дітьми🙌 ", "Все б тата були такі))) просто клас!", " Ну це чудова парочка 😍просто запалила серця глядачів❤️🔥БРАВО👏 👏 👏", - пишуть люди.

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