Українська телеведуча Леся Нікітюк представила пікантний лук дня для відпочинку на курорті

Зараз Леся вирушила до Туреччини на Розкішний відпочинок, тому активно публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскраві кадри. Спочатку Нікітюк була здивована місцем, в якому вона і її близькі оселилися.

Розкішна вілла чимало здивувала Лесю, тому більшу частину кадрів вона робить саме там. Перед тим, як вийти до басейну і похвалитися новим купальником, Нікітюк також вирішила блиснути досить зухвалим вбранням. Комбінезон з сіточки чорного кольору не тільки не приховав її фігуру, але і надав більшої відкритості.

Літній наряд для прогулянки на узбережжі або біля басейну також продемонстрував і купальник Нікітюк, який до цього вона засвітила лише раз на камеру.

"Ну як вам?» - пише Леся під кадрами, пропонуючи проголосувати за її вбрання для відпочинку.

Також в соціальній мережі Instagram Леся показала фігуру в модному маленьким купальнику на завязочках і захопила пляжним луком в цілому. Позуючи на шезлонгу, зірка спокусливо вигнулася, демонструючи довгі ноги. Не обійшлося і без коментарів про засмагу Нікітюк, що згоріла на сонці.

"Miss Pantenol 2021😉», - жартівливо підмітила артистка.

"Леся Топ; Така худенька)) ніжки; Пантенол, це ті що у келіху?; супер соковита красуня; красуня; Лесюня, заспокойся; якась суха стала; цариця; вчора на вечері дізналися; ох ця Леся і боляче, і смішно; Багиня!!; За фотошоп в ногах ставлю лайк; You Beautiful; Лесюня згоріла трохи; Коктейль вогонь", - відповідають в мережі.

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