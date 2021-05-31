Украинская телеведущая Леся Никитюк представила пикантный лук дня для отдыха на курорте
Сейчас Леся отправилась в Турцию на роскошный отдых, поэтому активно публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм яркие кадры. Изначально Никитюк была удивлена месту, в котором она и ее близкие поселились.
Роскошная вилла немало удивила Лесю, поэтому большую часть кадров она делает именно там. Перед тем, как выйти к бассейну и похвастаться новым купальником, Никитюк также решила блеснуть довольно дерзким нарядом. Комбинезон из сеточки черного цвета не только не скрыл ее фигуру, но и придал большей открытости.
Летний наряд для прогулки на побережье или у бассейна также продемонстрировал и купальник Никитюк, который до этого она засветила лишь раз на камеру.
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«Ну как вам?» - пишет Леся под кадрами, предлагая проголосовать за ее наряд для отдыха.
Также в социальной сети Инстаграм Леся показала фигуру в модном маленьким купальнике на завязочках и восхитила пляжным луком в целом. Позируя на шезлонге, звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя длинные ноги. Не обошлось и без комментариев про загар Никитюк, сгоревшей на солнце.
«Miss Pantenol 2021😉», - шутливо подметила артистка.
«Леся Топ; Такая худенькая)) ножки; Пантенол, це те що у келиху?; прямо на грани; супер сочная красуня; Красотка; Лесюня, успокойся; Какая-то сухая стала; Царица; вчера на ужине узнали; ох эта Леся и больно, и смешно; Багиня!!; За фотошоп в ногах ставлю лайк; You Beautiful; Лесюня сгорела трохи; Коктейль огонь», - отвечают в сети.
Напомним, разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"
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