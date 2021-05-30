Дружина телеведучого Григорія Решетника Христина розповіла про переїзд до Києва

Як повідомляє Politeka.net, блогерка і красуня-дружина відомого телеведучого Григорія Решетника Христина Решетник часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. У День Києва дівчина опублікувала у своєму мікроблозі чарівне фото із зірковим чоловіком і поділилася, за що полюбила українську столицю.

На новому знімку Григорій і Христина відображені в цікавій локації під відкритим небом. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі - на ній кокетливе світле плаття оригінального фасону, яке красиво підкреслило струнку фігуру. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка. поруч з Христиною стоїть Гриша - він в темних брюках і бордовому піджаку, телеведучий ніби милується своєю красунею-дружиною.

У підписі до фотографії Христина Решетник написала: "З Днем Києва! Всі вітають сьогодні столицю зі святом! А я дякую тобі, вже рідне місто, в якому прожила 15 років, за любов, за свою половинку, яку знайшла саме тут. Двом людям - одній з Івано-Франківська, іншому - з Миколаєва, пощастило зустрітися саме в столиці! І серед нашого оточення таких "понаїхавших", які шукали себе і знайшли, серед нашого оточення понад 80%. Київ-місто, яке об'єднує людей. З якого Ви міста у мене тут? Кияни є корінні?".

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