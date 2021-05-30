Супруга телеведущего Григория Решетника Кристина рассказала о переезде в Киев

Как сообщает Politeka.net, блогерша и красотка-жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. В День Киева девушка опубликовала в своем микроблоге очаровательное фото со звездным мужем и поделилась, за что полюбила украинскую столицу.

На новом снимке Григорий и Кристина запечатлены в интересной локации под открытым небом. Перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней кокетливое светлое платье оригинального фасона, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка. рядом с Кристиной стоит Гриша – он в темных брюках и бордовом пиджаке, телеведущий как будто любуется своей красоткой-женой.

В подписи к фотографии Кристина Решетник написала: "С Днем Киева! Все приветствуют сегодня столицу с праздником! А я благодарю тебя, уже родной город, в котором прожила 15 лет, за любовь, за свою половинку, которую нашла именно здесь. Двум людям – одной из Ивано-Франковска, другому – из Николаева, посчастливилось встретиться именно в столице! И среди нашего окружения таких «понаехавших», которые искали себя и нашли, среди нашего окружения более 80%. Киев – город, который объединяет людей. С какого вы города у меня здесь? Киевляне есть коренные?".

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