Під час карантину Дан Балан був вдома у Тіни Кароль, вони разом виходили в прямий ефір

Як повідомляє Politeka.net , історія кохання Дана Балана і Тіни Кароль триває вже кілька років, правда на підставі чуток і домислів, адже знаменитості не коментують прямо, що між ними відбувається. Вперше "хімію" між молдавським мачо і українською дівою шанувальники помітили на шоу "Голос країни", де вони були зірковими тренерами. Однак, схоже з'явилися чутки про те, що це продюсерський хід шоу, щоб привернути увагу публіки. Про це повідомляють Факти.

Ще одним приводом для чуток про роман Кароль і Балана стали слова креативного продюсера телеканалу "1+1" Володимира Завадюка, який заявив, що під час одного з карантинних ефірів Дан знаходився вдома у Тіни. "З Даном Баланом була величезна кількість цікавих ситуацій. Він дуже суперечливий герой, так? Під час минулого прямого ефіру, карантинного, він знаходився не у себе вдома, а вдома у Тіни Кароль. Ось, власне ДанТіна багато разів про це питала, тепер вона дізнається про це. Так, вони разом перебували з Тіною, вдома у Тіни. І звідти ми ефір...", - заявив Завадюк.

Раніше продюсер також заявляв про зв'язок співачки і музиканта: "я став свідком романтичної історії, яка розгорталася на моїх очах під час зйомок шоу «Голос країни» і в екранах багатомільйонної аудиторії телеглядачів. I не раз говорив, що помічав симпатію між Тіною і Даном".

Тим часом сам Дан Балан не витримав натиску фанатів і зробив заяву в своєму офіційному акаунті в Instagram, після того, як його звинуватили у брехні і імітації відносин заради рейтингів. Молдавський артист заявив, що їх з Тіною Кароль об'єднує взаємна симпатія, яка виникла на "Голосі", але тепер між ними тільки дружба.

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