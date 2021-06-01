Во время карантина Дан Балан был дома у Тины Кароль, они вместе выходили в прямой эфир

Как сообщает Politeka.net , история любви Дана Балана и Тины Кароль длится уже несколько лет, правда на основании слухов и домыслов, ведь знаменитости не комментируют прямо, что между ними происходит. Впервые "химию" между молдавским мачо и украинской дивой поклонники заметили на шоу "Голос країни", где они были звездными тренерами. Однако, похоже появились слухи о том, что это продюсерский ход шоу, чтобы привлечь внимание публики. Об этом сообщают Факты.

Еще одним поводом для слухов о романе Кароль и Балана стали слова креативного продюсера телеканала «1+1» Владимира Завадюка, который заявил, что во время одного из карантинных эфиров Дан находился дома у Тины. "С Даном Баланом было огромное количество интересных ситуаций. Он очень противоречивый герой, да? Во время прошлого прямого эфира, карантинного, он находился не у себя дома, а дома у Тины Кароль. Вот, собственно ДанТина много раз об этом спрашивала, теперь она узнает об этом. Да, они вместе находились с Тиной, дома у Тины. И оттуда мы эфирили…", — заявил Завадюк.

Ранее продюсер также заявлял о связи певицы и музыканта: "Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу «Голос країни» и в экранах многомиллионной аудитории телезрителей. I не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном".

Тем временем сам Дан Балан не выдержал напора фанатов и сделал заявление в своем официальном аккаунте в Instagram, после того, как его обвинили во лжи и имитации отношений ради рейтингов. Молдавский артист заявил, что их с Тиной Кароль объединяет взаимная симпатия, которая возникла на "Голосе", но теперь между ними только дружба.

Напомним, Тина Кароль еле удержала пышные формы в узком платье с декольте нараспашку: "Натуральная красота".

Как сообщала Politeka, Дан Балан обольстил загадочную брюнетку прямо на сцене, забыв о Кароль: "Нет тебе покоя".

Также Politeka писала, Дана Балана засняли в обнимку с эффектной брюнеткой, в Сети раскрыли ее имя: "Она и мизинца Тины не стоит".