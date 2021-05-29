В сети появилось необычное фото молдавского артиста Дана Балана, на котором он обнимается с загадочной брюнеткой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывали бурный роман с украинской певицей Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту опубликовали интересное архивное фото, на котором музыкант позирует в компании эффектной брюнетки, как выяснилось в комментариях – это чемпионка по танцам на пилоне Варда Мартиросян.

Похоже, этот снимок был сделан на каком-то светском мероприятии или в клубе. Дан появился перед камерой в серой рубашке, он обнимает свою спутницу и внимательно смотрит в объектив. Девушка на фото в темном наряде, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой, она также смотрит в камеру.

В подписи к фотографии говорится: "Good night". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись активно обсуждать это архивное фото. "Только с Тиной Дан – пара космическая!", "Эта девушка, чемпионка по танцам на пилоне, Варда Мартиросян вроде", "О вкусах не спорят", "Они встречались?", "Обезьяна намалеванная. Тина просто королева. Она и мизинца Тины не стоит", - пишут в комментариях.

Отметим, что недавно на своей странице в соцсети Дан Балан опровергнул бурный роман с Тиной Кароль. По словам артиста, их с украинкой певицей связывает только взаимная симпатия и дружба, но ничего более. Такие заявления возмутили поклонников пары, Тину и Дана обвинили во лжи.

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