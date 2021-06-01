Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу" Холостячка", дуже важко працює, її графік іноді залишає актрису без вихідних

Після фіналу шоу "Холостячка" інтерес до зірки виріс ще більше. Не тільки амбітна роль в серіалі" кріпосна", а також перемога в танцювальному шоу зробили артистку популярною в мережі.

Тепер кожен крок знаменитості не обходиться без інтересу до того, чим займається зараз Ксенія, як живе і як доглядає за собою. Цього разу особистий агент артистки розповів у програма "Українські сенсації" про непросте життя.

"У Ксюші іноді по півроку немає вихідних, ось реально, зовсім, їх немає. Я іноді, коли дивлюся на її графік, сам плачу, тому що ні як, щось вставити. Вона каже: "мені потрібен манікюр", а я кажу - за місяць - не раніше, ну або робити вночі, це буквально, не в переносному сенсі, - розповів особистий агент Ксенії Мішиної

За одну добу Ксенія Мішина може вилетіти з Загреба, прилетіти і відразу на студію - на озвучку нового серіалу. Далі на інерв'ю на радіо, далі на прості жіночі слабкості. Іноді на похід до косметолога залишається всього 20 хвилин.

Дуже рідко Ксенія може дозволити собі постятити добу для себе. Тоді вона йде на процедури для обличчя, які стимулюють регенерацію шкіри обличчя.

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