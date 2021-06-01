Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", очень тяжело работает, ее график иногда оставляет актрису без выходных

После финала шоу "Холостячка" интерес к звезде вырос еще больше. Не только амбициозная роль в сериале "Крепостная", а также победа в танцевальном шоу сделали артистку популярной в сети.

Теперь каждый шаг знаменитости не обходится без интереса к тому, чем занимается сейчас Ксения, как живет и как ухаживает за собой. В этот раз личный агент артистки рассказал в программе "Українські сенсації" о непростой жизни.

"В Ксюши иногда по полгода нет выходных, вот реально, совсем, их нету. Я иногда, когда смотрю на ее график, сам плачу, потому что нет как, что-то вставить. Она говорит: "Мне нужен маникюр", а я говорю - за месяц - не раньше, ну или делать ночью, это буквально, не в переносном смысле, - рассказал личный агент Ксении Мишиной

За одни сутки Ксения Мишина может вылететь из Загреба, прилететь и сразу на студию - на озвучку нового сериала. Дальше на инервью на радио, дальше на простые женские слабости. Иногда на поход к косметологу остается всего 20 минут.

Очень редко Ксения может позволить себе постятить сутки для себя. Тогда она идет на процедуры для лица, которые стимулируют регенерацию кожи лица.

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