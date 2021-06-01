Співачка Тіна Кароль і Настя Каменських здивували романтичним відео своїх поцілунків

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Тіна Кароль, яку разом з Даном Баланом звинуватили в імітації стосунків заради рейтингів, має свій величезний фан-клуб, який пильно стежить за її життям. Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій артистці, показали кумедне відео, на якому артистка позує разом зі своєю колегою по сцені Настею Каменських.

Схоже, між знаменитостями сталася якась "хімія", вони ніжно притискаються один до одного і навіть цілуються. Очевидно, Настя і Тіна зустрілися десь на заході або за лаштунками, вони тихенько про щось шепочуться, знімаючи себе на відео. Уривками чути фрази: "с*ксі-сторіс! Ммм, с*ксі-сторіс? О-ля-ля". При цьому артистки виглядають дуже щасливими і радісними, вони милі посміхаються, цілуючи один одного в щоки.

У підписі до відео йдеться: "Хотілося б дует від них, правда?". Користувачі тут же почали обговорювати кумедне відео Кароль і Каменських, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Дуже", "Ні, але дуже б хотілося ще пісню Тіни і Юлі Саніної спільну", "Навіть і не знаю", "Це бомбічне щось має бути", "Гумористи", "Які красуні", "Милі", - пишуть користувачі під відео.

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