Певицы Тина Кароль и Настя Каменских удивили романтичным видео своих поцелуев

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Тина Кароль, которую вместе с Даном Баланом обвинили в имитации отношений ради рейтингов, имеет свой огромный фан-клуб, который пристально следит за ее жизнью. Недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной артистке, показали забавное видео, на котором артистка позирует вместе со своей коллегой по сцене Настей Каменских.

Похоже, между знаменитостями произошла какая-то "химия", они нежно прижимаются друг к другу и даже целуются. Очевидно, Настя и Тина встретились где-то на мероприятии или за кулисами, они тихонечко о чем-то шепчутся, снимая себя на видео. Отрывками слышно фразы: "С*кси-сторис! Ммм, с*кси-сторис? О-ля-ля". При этом артистки выглядят очень счастливыми и радостными, они милы улыбаются, целуя друг дружку в щеки.

В подписи к видео говорится: "Хотелось бы дуэт от них, правда?". Пользователи тут же принялись обсуждать забавное видео Кароль и Каменских, засыпая их комплиментами в комментариях. "Очень", "Нет, но очень бы хотелось еще песню Тины и Юли Саниной совместную", "Даже и не знаю", "Это бомбическое что-то должно быть", "Юмористы", "Какие красотки", "Милые", - пишут пользователи под видео.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

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