Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної виконавиці Софії Ротару, показала архівні сімейні фото

Соня Кей є починаючою українською співачкою. Вона народилася в музичній родині-батько Сергій був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому співала її мати Лідія Ротару, а також сестри матері Ауріка і Софія Ротару.

У віці 14 років переїхала до Великобританії, де отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів Кінгстонського університету. Однак зараз Софія, яку, до слова, назвали на честь легендарної тітки, будує кар'єру співачки. Дівчина також активно веде свій блог в Instagram. Цього разу вона вирішила поділитися з шанувальниками сімейними архівними фото, пише Politeka.net.

Соня Кей показала, що в дитинстві була практично блондинкою.

Також дівчина показала шанувальникам фото з мамою. Просто дивно, як схожі між собою сестри Ротару.

Опублікувала співачка і фото з батьком.

Нагадаємо, не так давно Соня Кей вийшла заміж за відомого хокеїста. Красуня зараз поїхала у відпустку з чоловіком на Мальдіви, звідки ділиться вражаючими кадрами.

Нагадаємо, племінниця Ротару прогулялася в міні-шортиках по пляжу Мальдів: "скільки прекрасного...".

Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару попустувала в міні-бікіні в океані: кадри райських видів.

Також Politeka писала, що племінниця Ротару в міні-бікіні влаштувала пустощі на пляжі Мальдів: "райський куточок".