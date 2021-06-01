Відома співачка Віра Брежнєва розповіла, що в молодості зробила операцію на очах, але тепер зір знову впав

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Віра Брежнєва, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра", нещодавно зізналася, що в юності була жертвою насмішок через те, що носила окуляри. Виявилося, що у майбутньої зірки був поганий зір і тільки після 20 років, коли вона заробила свої перші гроші, то наважилася зробити лазерну корекцію зору. Про це повідомляє sobesednik. "До 21 року я носила окуляри. Носила б і ще, але, слава Богу, заробила грошей і зробила собі лазерну операцію", - розповіла співака.

За її словами, після операції вона була задоволена своїм ідеальним зором, проте останнім часом все ж помітила, що зір впав. Ці проблеми з очима, на думку, віри, виникли через стреси на роботі і народження двох дітей. Однак, цього разу зірка сподівається обійтися без операції. "Пологи, стрес, робота... Плюс софіти дуже сильно садять зір", - зазначила Брежнєва, але додала, що до лікарів поки не збирається звертатися.

Артистка також згадала, що колись в юності її обзивали "очкариком". "Коли ходила в окулярах, мене обзивали очкариком. Я ображалася. Але вважала, що це прямо прикольно – носити окуляри. Зараз дивлюся на людей в окулярах, і вони мені подобаються!",- підсумувала Брежнєва.

Зазначимо, що нещодавно у своєму Instagram Віра заявила, що збирається відмовитися від соціальних мереж. Звичайно не повністю, але має намір обмежити час, проведений в мережі. "Частина моєї роботи - в телефоні. Тому в транспорті я майже завжди в робочому процесі. Але є і час, який просто проводжу в соцмережах, і це стало поганою звичкою. Вирішила потихеньку від неї позбавлятися. Після 21.00 ніяких соцмереж", - заявила зірка.

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