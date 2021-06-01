Відома співачка Віра Брежнєва розповіла, що в молодості зробила операцію на очах, але тепер зір знову впав
Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Віра Брежнєва, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра", нещодавно зізналася, що в юності була жертвою насмішок через те, що носила окуляри. Виявилося, що у майбутньої зірки був поганий зір і тільки після 20 років, коли вона заробила свої перші гроші, то наважилася зробити лазерну корекцію зору. Про це повідомляє sobesednik. "До 21 року я носила окуляри. Носила б і ще, але, слава Богу, заробила грошей і зробила собі лазерну операцію", - розповіла співака.
За її словами, після операції вона була задоволена своїм ідеальним зором, проте останнім часом все ж помітила, що зір впав. Ці проблеми з очима, на думку, віри, виникли через стреси на роботі і народження двох дітей. Однак, цього разу зірка сподівається обійтися без операції. "Пологи, стрес, робота... Плюс софіти дуже сильно садять зір", - зазначила Брежнєва, але додала, що до лікарів поки не збирається звертатися.
Артистка також згадала, що колись в юності її обзивали "очкариком". "Коли ходила в окулярах, мене обзивали очкариком. Я ображалася. Але вважала, що це прямо прикольно – носити окуляри. Зараз дивлюся на людей в окулярах, і вони мені подобаються!",- підсумувала Брежнєва.
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Дженніфер Лопес в боді з непристойним декольте нагадала, чому нею захоплюються: "Та ще чарівниця"
Переможець "Голосу країни" зухвало звернувся до українців: "Навчитеся їсти зі своєї тарілки, а вже потім..."
Аномальна спека і бурі нагрянуть в Україну, прогноз на літо: "Червень буде..."
По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
Зазначимо, що нещодавно у своєму Instagram Віра заявила, що збирається відмовитися від соціальних мереж. Звичайно не повністю, але має намір обмежити час, проведений в мережі. "Частина моєї роботи - в телефоні. Тому в транспорті я майже завжди в робочому процесі. Але є і час, який просто проводжу в соцмережах, і це стало поганою звичкою. Вирішила потихеньку від неї позбавлятися. Після 21.00 ніяких соцмереж", - заявила зірка.
Нагадаємо, Брежнєва вперше розкрила секрет своєї пишної шевелюри: "Додали трохи пасом на...".
Як повідомляла Politeka, Брежнєва зізналася в поганій звичці, якою страждають багато: "Дякую, що про це пишіть".
Також Politeka писала, Брежнєва в "срібному" вбранні енергійно посувала стегнами перед Монатіком: "Кайф!".