Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в шкіряній сукні захопила другою "молодістю"

Популярна знаменитість, яка займається безліччю проектів і ще встигає зніматися в серіалі, з'явилася на прогулянці в досить сміливому образі. Так, цього разу Лопес в чорно-золотій сукні зі шкіряними вставками здивувала фігурою.

Зірці вдалося не тільки підкреслити засмагле тіло, але ще і підтягнуті форми, стрункі ноги і в принципі добре складену фігуру після численних тренувань. Через занять Лопес стала відчувати себе впевнено і розкуто. Тому на високих підборах в міні-вбранні блищала у всій красі.

Акуратна укладка, яскрава помада і правильно підібрані аксесуари зробили Лопес ще молодше, ніж раніше. Такі кадри, до слова, часто з'являються в Instagram, користувачам подобається обговорювати спосіб життя 51-річної співачки.

Також на фан-акаунті з'явився жаркий промо-кадр з ранньої фотосесії зірки, в якій вона блищала в небесній сукні з безліччю оригінальних тканинних вузлів. Через незвичайний дизайн і зухвалих вирізів на грудях і стегнах можна також помітити, що позує виконавиця без ліфчика і білизни.

"Шалено шикарна жінка😍 🙌 бездоганна яка просто; тиск підвищився; просто ідеальна красуня️❤️; ти просто принадність !!!! О, так! 😍 🤩 🌹 ; Favvvveeee наряд; мій Бог. Чому вона така ідеальна ???; Омфг, як круто; дуже Сексуальна красива; прекрасна красуня зі сміливим стилем❤️; Jlo siempre Bella👍 🏻; мамі, ти виглядаєш так мило, дитинко», - відповідають в мережі.

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