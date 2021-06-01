Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в кожаном платье восхитила второй "молодостью"

Популярная знаменитость, которая занимается множеством проектов и еще успевает сниматься в сериале, появилась на прогулке в довольно смелом образе. Так, в этот раз Лопес в черно-золотом платье с кожаными вставками удивила фигурой.

Звезде удалось не только подчеркнуть загорелое тело, но еще и подтянутые формы, стройные ноги и в принципе хорошо сложенную фигуру после многочисленных тренировок. Из-за занятий Лопес стала чувствовать себя уверенно и раскованно. Поэтому на высоких каблуках в мини-наряде блистала во всей красе.

Аккуратная укладка, яркая помада и правильно подобранные аксессуары сделали Лопес еще моложе, чем раньше. Такие кадры, к слову, часто появляются в Инстаграм, пользователям нравится обсуждать образ жизни 51-летней певицы.

Также на фан-аккаунте появился жаркий промо-кадр из ранней фотосессии звезды, в которой она блистала в небесном платье с множеством оригинальных тканевых узлов. Из-за необычного дизайна и дерзких вырезов на груди и бедрах можно также заметить, что позирует исполнительница без лифчика и белья.

«Безумно шикарная женщина😍🙌 безупречная какая просто; давление повысилось; просто идеальная красотка️❤️; ты просто прелесть !!!! О, да! 😍🤩🌹; Favvvveeee наряд; Мой Бог. Почему она такая идеальная ???; Омфг, как круто; Очень сексуальная красивая; прекрасная красавица со смелым стилем❤️; Jlo siempre Bella 👍🏻; Мами, ты выглядишь так мило, детка», - отвечают в сети.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".