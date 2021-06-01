Що ж стояло за рішенням артистки

Відома українська співачка Міла Нітіч, яка брала участь у "Голос країни-11", прокоментувала відхід з проекту Тіни Кароль

Як відомо, Міла Нітіч брала участь у проекті саме в команді Тіни Кароль. При цьому молода співачка дуже позитивно відгукувалася про свою наставницю.

В інтерв'ю каналу Rostyslove Production Нітіч зізналася, що для неї рішення Кароль покинути шоу, було великою несподіванкою, передає Politeka.net.

"Не думала, що вона піде з «Голосу», але, чесно скажу, я вважаю, що це дуже гідне рішення, тому що Тіна Кароль, він себе вже проявила в повній мірі, в повній красі на цьому проекті, і дала цьому проекту все, що могла, і взяла все, що могла. І вона це розуміла чудово. Вона це розуміє", - сказала співачка.

На думку Нітіч, це мудре рішення, оскільки дозволить дати шанс іншим виконавцям, які теж могли б проявити себе в ролі зіркових наставників.

"А у нас такі виконавці є в країні", - резюмувала Міла.

"Я думаю, що звичайно Тіну замінити ніхто не зможе, ну це смішно", - додала співачка.

Також Міла Нітіч зазначила, що тіні не сподобалося, що її учасниця не перемогла в крайньому сезоні, і це також могло вплинути на рішення Кароль покинути проект.

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