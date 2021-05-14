Известная украинская певица Мила Нитич, которая была участницей "Голосу країни-11", показала себя на красной дорожке

Как пишет Politeka.net, Мила Нитич стала довольно популярной певицей после участия на проекте "Голос країни". Девушка настолько хорошо выполнила хит Лары Фабиан – "Malade", растрогав Тину Кароль. Певица не смогла сдержать слез во время выступления.

А сейчас девушка поделилась новыми кадрами в Инстаграм. Девушка посетила церемонию Yuna2021. На фото Мила была в шикарном платье с вырезом, позируя у фото-зоны.

"Впервые за последние полтора года какое-то движение!

Впервые появился хоть какой-то проблеск надежды, что возможно когда-то мы хотя бы частично вернемся к той жизни которым мы жили до появления новой реальности ...

А вообще просто выйти на красную дорожку, в обалденном платье, просто увидеться с коллегами и пообщаться с людьми это крутое ощущение. До встречи на концертах друзья! А они обязательно будут", - написала Мила под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Космическая", "Красотка", "Шикарная", "Царевна, яркая, эффектная девочка", "Шикарная", "Все это еще впереди. Движ за движ", "Ты украсила это платье", "Красавица! Образ очень нежный и воздушный, туфельки просто бомба!)".

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