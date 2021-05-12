Известная украинская певица Мила Нитич, которая участвовала в "Голос країни-11", рассказала о конфликте с Андреем Данилко

Как передает Politeka.net, об этом артистка сказала в интервью проекту «Ишхан не молчит».

Конфликт у Милы Нитич с Данилко произошел во время национального отбора на Евровидение в 2011 году.

«Этот так банально. Я не понимаю, вы идете сюда… Вы ж как-то готовитесь, обсуждаете. Для чего это? Вот вы сейчас делали «Я играю конкурсантку на Евровидение»… Вообще ничего, ничего, к сожалению. При том, что поете хорошо», - оценил тогда выступление Нитич Данилко.

По словам певицы, у нее сложилось впечатление, что Данилко отчитывал ее, как девочку.

«У Андрея такая есть тема, он это сделал за год до этого с Викой Петрик, а потом пришла я, и у меня было ощущение, что мне 16 лет, и я вообще начинающая певица какая-то и он меня тут строит…», - сказала Мила.

По ее словам, высказывание Данилко было некорректным.

«Я понимаю, что на этом делаются рейтинги. Я понимаю все, и зачем он это сделал… И возможно сейчас я ему скажу за это «Спасибо огромное», но тогда на тот момент это было дико неприятно, когда тебя в прямом эфире просто опускают», - заявила певица.

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