Известная украинская певица Мила Нитич, которая участвовала в "Голос країни-11", рассказала, что у нее общего с лошадьми

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала снимок с лошадью.

«У лошадей отличная память... Они на всю жизнь запоминают как обидчика, так и лучшего друга. Я - лошадь (По восточному календарю конечно же), и точно такая же свободолюбивая, и с хорошей памятью. Но я всегда помню добро, и умею быть благодарной!», - написала Нитич, добавив, что друзья для нее многое значат.

«Я знаю, что они всегда придут ко мне, а я к ним на помощь! В любое время дня и ночи, потому что так и должно быть у настоящих лошадей!», - заявила певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивая, не могу», «Невероятная! Лучшее ваше фото, Вы красотка», «Очень красивая, талантливая и хороший, добрый человек. Обожаю Вас!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что во время одного из эфиров «Голос країни» Мила Нитич чувственно спела хит Лары Фабиан – "Malade", растрогав Тину Кароль. Певица не смогла сдержать слез от мощного исполнения песни.

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Как сообщала Politeka, Мила Нитич, которая довела Кароль до слез на "Голосі країни", вызверилась на украинцев: "Займитесь своей жизнью!".

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