Відома українська співачка Міла Нітіч, яку називають фавориткою Пугачової, викликала бурхливу реакцію своїм потраплянням у прямі ефіри шоу "Голос країни-11"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту Українці масово висловлюють своє обурення.

Багато хто вважає несправедливим, що в такому проекті бере участь відома співачка.

"Класна, але вона займе чуже місце. Не чесно", "не чесно😢 нічого проти не маю, але вже вистачить", "вона зайняла чуже місце. Хто ще вірить у чесність голосу?", "Співає вона звичайно круто, але вона співачка, дайте шанс іншим", "у неї був свій шанс, тут їй нічого робити. Такого артиста викинули через неї...", "Ну це ж за несправедливість? Зробіть окремий конкурс для співаків! Це вже занадто, Міла повинна була сама покинути це шоу, якщо Тіна не прогнала... Так як зробила Мейхер... У мене немає слів. Як же шкода інших учасників, яким це так потрібно....", "Дуже не справедливо, що "зірки" забирають шанс у молодих талантів", "все куплено", "безсовісна😡 займає місце молодих і талановитих, вона повинна була піти, їй там давно не місце", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, творчість Міли Нітіч свого часу оцінила навіть Алла Пугачова. Вперше особисто вони зустрілися в 2009 році на міжнародному фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді вона отримала спеціальний приз від Алли Борисівни. За виконання пісні "де ти?", українська співачка отримала "Золоту Зірку Алли", диплом і 50 тис. доларів. Переможницею тоді стала Джамала, яка отримали по 50 тис.євро.

Потім Міла приїжджала на інтерв'ю до Пугачової на Радіо "Алла" в Києві. Нітіч додала, що обидві їхні зустрічі були щирими і невимушеними.

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