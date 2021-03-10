Досвідчена українська співачка Міла Нітіч виступить проти солістки військового оркестр Вікторії Брехар

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку проекту.

Найулюбленіша багатьма і популярна програма "Голос Країни" запропонує фантастичне по потужності видовище. У музичному бою зійдуться, щоб довести свою перевагу, дві прекрасні вокалістки.

Вони володіють усіма рисами, що можуть принести їм перемогу. Це співачка Міла Нітіч і солістка військового оркестру Вікторія Брехар.

У дівчат відмінні голоси, приємна зовнішність і воля до перемоги. Чергові вокальні бої припускають, що на сцені стане дуже жарко від емоцій і азарту.

Адже суперниці мають потрібну харизму. За ким залишиться перемога в новому батлі "Голосу Країни" можна дізнатися в найближчому випуску.

Відомо, що Міла Нітіч в 2008 році їздила на "Караоке на Майдані", була однією з учасниць "шансу", де вийшла у фінал. Брала участь і в конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі. Там співачка завоювала третє місце. Отримала Золоту Зірку Алли з рук Алли Пугачової, а також хороший грошовий приз. Міла мала вибір з усіх тренерів і вибрала Тіну Кароль.

Її суперниця Вікторія Брехар також прагнула потрапити на сцену. Для цього дівчина кілька років тому приїжджала на "Голос Країни", однак, їй не пощастило. Після чого Брехар знайшла в собі сили стати солісткою оркестру.

Однак зараз Вікторія Брехар також в команді Тіни Кароль, яка також починала з військового оркестру.

У коментарях розгорнулася дискусія про те, з якою метою поставили двох суперниць в один бій. Користувачам не сподобалася така розстановка сил. На їхню думку, все повинно бути трохи не так.

"Не треба було їх разом ставити, дві найсильніші учасниці команди. Навіщо ставити в батл дві найсильніших вокалістки?! Не розумію", - пишуть підписники.

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