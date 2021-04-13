Відома українська співачка Міла Нітіч, яку називають фавориткою Пугачової, різко відповіла на критику після виступу на шоу " Голос країни-11"

Як передає Politeka.net, своє звернення зірка опублікувала на свеей сторінці в Істаграм.

"Дякую кожному з вас, хто за мене проголосував, спасибі всім, хто підтримав. І найбільше я дякую своїм хейтерам, які досі пишуть, що занадто червоне плаття, або занадто голосно кричала, або занадто тихо співала. Друзі, я вам хочу сказати: "Займіться своїм життям і будьте щасливі! І перестаньте засуджувати і обсирати інших людей. Встаньте і зробіть краще. Або взуйте мої туфлі і пройдіться в них дорогою в 10 років», - заявила артистка.

Нагадаємо, в прямому ефірі в чвертьфіналі 11 сезону " Голосу країни "Міла Нітіч навіть змусила розплакатися Тіну Кароль, виконавши пісню" Malade " Lara Fabian. Зіркова тренер заявила, що Нітіч гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, незважаючи на будь-яке голосування.

Олегу Виннику навіть довелося заспокоювати Тіну Кароль.

Нагадаємо, творчість Міли Нітіч свого часу оцінила навіть Алла Пугачова. Вперше особисто вони зустрілися в 2009 році на міжнародному фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді вона отримала спеціальний приз від Алли Борисівни. За виконання пісні " де ти?", українська співачка отримала "Золоту Зірку Алли", диплом і 50 тис. доларів. Переможницею тоді стала Джамала, яка отримали по 50 тис.євро.

Потім Міла приїжджала на інтерв'ю до Пугачової на Радіо "Алла" в Києві. Нітіч додала, що обидві їхні зустрічі були щирими і невимушеними.

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