Известная украинская певица Мила Нитич, которая участвовала в "Голос країни-11", призналась, как ей работалось на проекте с Тиной Кароль

Как передает Politeka.net, об этом артистка сказала в интервью проекту «Ишхан не молчит».

«Тина – это энерджайзер-батарейка. Я сегодня могу понимать, почему она находится там, где находится. Она трудоголик. И она выжимает из тебя... Она тебя наизнанку вывернет, пока она не получит от тебя то, что она хочет. Вот такая Тина Кароль как тренер. То есть, мы заходили в 9 утра на репетиционную и в 11 вечера мы оттуда выходили. Она нас гоняла просто, как сайгаков, как сидоровых коз, пока она не слышала то, что нужно было ей и пока мы сами не чувствовали, что вот, это то, что нужно. Она нереально трудоспособная», - рассказала участница «Голоса».

Также Мила Нитич рассказала, что лично ей было очень комфортно работать с Тиной Кароль.

«Я отдала ей все бразды правления, как наставнику, как тренеру своему. Она, в свою очередь, оправдала все мои ожидания, и даже больше. Она никогда не пыталась меня поучить, она даже если давала какие-то советы, то скорее с точки зрения коллеги. Она никогда не пыталась казаться выше меня, чтобы как-то меня унизить», - поделилась певица.

Напомним, что во время одного из эфиров «Голос країни» Мила Нитич чувственно спела хит Лары Фабиан – "Malade", растрогав Тину Кароль. Певица не смогла сдержать слез от мощного исполнения песни.

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