Что же стояло за решением артистки

Известная украинская певица Мила Нитич, которая участвовала в "Голос країни-11", прокомментировала уход из проекта Тины Кароль

Как известно, Мила Нитич участвовала в проекте именно в команде Тины Кароль. При этом молодая певица очень положительно отзывалась о своей наставнице.

В интервью каналу Rostyslove Production Нитич призналась, что для нее решение Кароль покинуть шоу, было большой неожиданность, передает Politeka.net.

«Не думала, что она уйдет из «Голоса», но, честно скажу, я считаю, что это очень достойное решение, потому что Тина Кароль, он себя уже проявила в полной мере, в полной красоте на этом проекте, и дала этому проекту все, что могла, и взяла все, что могла. И она это понимала прекрасно. Она это понимает», - сказала певица.

По мнению Нитич, это мудрое решение, поскольку позволит дать шанс другим исполнителям, которые тоже могли бы проявить себя в роли звездных наставников.

«А у нас такие исполнители есть в стране», - резюмировала Мила.

«Я думаю, что конечно Тину заменить никто не сможет, ну это смешно», - добавила она.

Также Мила НИтич отметила, что Тине не понравлось, что ее участница не победила в крайнем сезоне, и єто также могло повлиять на решение Кароль покинуть проект.

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