Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, нарешті знайшлася

35-річна актриса, яка пережила цієї весни серйозну операцію на хребті через шийну грижу, несподівано зникла з соцмереж майже місяць тому. Фанати зірки дивувалися, що з нею сталося, тим більше, напередодні Саліванчук скаржилася на важку післяопераційну реабілітацію.

Анна з'явилася в Instagram також раптово, як і зникла. Дружина продюсера "Квартал 95" розповіла в своєму мікроблозі, чому пропадала та чим займалася, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами Саліванчук, її основна сторінка в Інстаграм виявилася заблокованою, тому на даний момент вона створила запасну. Зірка зізналася, що сумувала за своїми підписниками, і виглядала при цьому вельми бадьоро.

"Ось вона я! Зі мною все добре, я практично місяць не в Instagram, тому що сторінка моя заблокована... з невизначених причин. Я не розумію, чому так сталося. Я чекала два тижні - нічого не сталося... Через сім днів вже буде місяць і я вирішила не чекати мою сторінку, а бути з вами тут... Якщо мене хтось забанив і скаржився, якщо комусь не подобається мій профіль, не підписуйтесь на мене... За цей місяць сталося дуже багато всього цікавого. Якщо чесно, я кайфанула без Instagram, це трохи інше життя... Було багато цікавих зйомок, нових ролей... Зараз ми знімаємо Полтаву (ситком "Квартал 95" - Одного разу під Полтавою, ред.)", - повідомила Саліванчук.

Користувачі зраділи появі Анни:

"Урраааа!!!!!❤️🌹🌷👍"

"Як приємно знову Вас бачити"

❤️Нарешті, я вже хвилювалася, кожен день про Вас думала. ❤️"

"Я теж здивувалася, куди ви пропали). Рада що ви є тут))🌹"

"Ура) повернулася😍😍а я думаю, де ж моя улюблена актриса 😮"

"Стала ще красивішою😍 😍 😍. Я за Вами сумував❤️"

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