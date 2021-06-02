Актриса Ксенія Мішина розкрилася з нового боку, вперше показавши, що їй довелося пережити перед тим, як стати успішною і багатою

До свого 31-го року Мішина домоглася неймовірного успіху, про неї говорить вся країна. Ксенію впізнають завдяки ролі в серіалі "Кріпосна", а також участі в першому сезоні популярного шоу "Холостячка". Крім того, дівчина перемогла на проєкті "Танці з зірками" в 2019 році.

Але так було не завжди. Переїхавши з рідного Севастополя, де вона залишила матір і маленького сина, в столиці Мішиній довелося деякий час помитарствувати по знімних оселях з жахливими умовами.

Ставши героїнею програми "Українські сенсації", Ксенія разом зі знімальною командою побувала в своєму першому будинку в Києві, передає Politeka.net.

"Ось, ця хатинка на курячих ніжках, де жила Ксенія Мішина... Нас тут жило чоловік шість, було дуже холодно, будинок взагалі без опалення", - розповідає Мішина.

На кадрах двоповерховий будиночок, обтягнутий клейонкою, з забитими вікнами і на вигляд ніби недобудований.

"Вона мені весь час говорила: "Мам, у мене все прекрасно, все добре... Як живеш, де, з ким - не засмучуйся, все прекрасно", - згадує мама актриси Наталя. - Пройшла і Крим, і рим... де вона тільки не жила, в яких хібарах вона тільки не бувала..."

Щодо "хібар", можливо, мама Мішиної трохи погарячкувала. У дворі будинку був басейн. Правда, ніхто в ньому не купався.

"У нас тут був басейн... Скільки б ми не міняли воду, вона завжди була така зелена, неможливо було купатися", - коментує актриса.

Мішина знайшла в своєму телефоні кілька фото з тих часів, показавши свою кімнату: невелике приміщення на другому поверсі з вікном, і кухоньку зі столиком, мультиваркою і тостетром.

"Я переживала, що скоро почнуться холоди і як тут жити, просто незрозуміло. А грошей не було знімати нормальне житло...", - з жахом згадує актриса.

Але згодом, пробившись у Києві, Ксенія перевезла сина до себе, знявши шикарну квартиру-студіо з панорамними вікнами і свіжим дизайнерським ремонтом.

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