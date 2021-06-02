Актриса Ксения Мишина раскрылась с новой стороны, впервые показав, что ей пришлось пережить перед тем, как стать успешной и богатой

К своему 31-му году Мишина добилась невероятного успеха, о ней говорит вся страна. Ксению узнают благодаря роли в сериале "Крепостная", а также участию в первом сезоне популярного шоу "Холостячка". Кроме того, девушка победила на проекте "Танці з зірками" в 2019 году.

Но так было не всегда. Переехав из родного Севастополя, где она оставила мать и маленького сына, в столице Мишиной пришлось некоторое время помытарствовать по съемным жилищам с ужасными условиями.

Став героиней программы "Українські сенсації", Ксения вместе со съемочной командой побывала в своем первом доме в Киеве, передает Politeka.net.

"Вот, эта избушка на курьих ножках, где жила Ксения Мишина... Нас тут жило человек шесть, было очень холодно, дом вообще без отопления", - рассказывает Мишина.

На кадрах двухэтажный домик, обтянутый клеенкой, с заколоченными окнами и с виду будто недостроенный.

"Она мне все время говорила: "Мам, у меня все прекрасно, все хорошо... Как живешь, где, с кем - не расстраивайся, все прекрасно", - вспоминает мама актрисы Наталья. - Прошла и Крым, и рым... где она только не жила, в каких хибарах она только не бывала..."

Насчет "хибар", возможно, мама Мишиной немного погорячилась. Во дворе дома имелся бассейн. Правда, никто в нем не купался.

"У нас тут был бассейн... Сколько бы мы не меняли воду, она всегда была такая зеленая, невозможно было купаться", - комментирует актриса.

Мишина нашла в своем телефоне несколько фото с тех времен, показав свою комнату: небольшое помещение на втором этаже с окном, и кухоньку со столиком, мультиваркой и тостетром.

"Я переживала, что скоро начнутся холода и как тут жить, просто непонятно. А денег не было снимать нормальное жилье...", - с ужасом вспоминает актриса.

В последствии, пробившись в Киеве, Ксения перевезла сына к себе, сняв шикарную квартиру-студио с панорамными окнами и свежим дизайнерским ремонтом.

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