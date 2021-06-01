Відома співачка Анастасія Приходько, яка ретельно приховувала третю вагітність, показала цікаве відео в День захисту дітей

Як повідомляє Politeka.net, артистка, яка зовсім недавно стала мамою втретє, новим одкровенням про дітей на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка зважилася показати свої Мамські будні - як грає зі своїми малюками. Впеврі на одному відео з'явилися всі троє дітей Приходька.

"З Днем захисту дітей❤️ це таке важливе свято! Мені як мамі, жінці і просто людині завжди боляче чути про випадки, коли діти піддаються нелюдським випробуванням! Сльози навертаються, хочеться ридати і зробити так, щоб кожна дитина в світі отримувала любов, турботу і була здоровою ☺ обіймайте частіше своїх діток і не скупіться на слова любові, вони їх заслуговують просто тому, що вони вже прийшли в цей світ і подарували саме безцінне, що у нас є - материнську любов❤️", - написав Приходько.

Користувачі в коментарях написали: "зі святом! З днем захисту дітей всіх мам і діток! Щастя, здоров'я, посмішок, позитиву🤗 😊", "спасибі велике ❤️ . Вас зі святом і нехай у діток завжди обличчя сяють від посмішки, буде любов щастя і розуміння 🤗", "це так мило 😍 спасибі вам і дитинко . Вас так само зі святом 🙌здоров'я всім вам❤️".

Нещодавно Приходько зізналася, що в пологовий будинок їхала з вагою 70 кг, а за два місяці вже важить 54 кг.вона дотримується дієти для годуючих мам. Але закликає мам не соромитися обвислих форм.

Як відомо, що у Приходька є старша дочка Нанна, син Гордій, а в квітні цього року вона народила ще одного хлопчика, якого назвали Лука. З недавніх пір співачка вирішила відверто розповідати про своє материнство і ділитися чесними фото з життя матері.

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Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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