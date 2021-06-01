Известная певица Анастасия Приходько, которая тщательно скрывала третью беременность, показала интересное видео в День защиты детей

Как сообщает Politeka.net, артистка, которая совсем недавно стала мамой в третий раз, новым откровением о детях на своей странице в Инстаграм. Так, звезда решилась показать свои мамские будни - как играет со своими малышами. Впеврые на одном видео появились все трое детей Приходько.

"С Днём Защиты детей❤️ Это такой важный праздник! Мне как маме, женщине и просто человеку всегда больно слышать о случаях, когда дети подвергаются нечеловеческим испытаниям! Слёзы наворачиваются, хочется рыдать и сделать так, чтоб каждый ребёнок в мире получал любовь, заботу и был здоровым🙏 Обнимайте чаще своих деток и не скупитесь на слова любви, они их заслуживают просто потому, что они уже пришли в этот мир и подарили самое бесценное, что у нас есть - материнскую любовь ❤️", - написал Приходько.

Пользователи в комментариях написали: "С праздником! С днём защиты детей всех мам и деток! Счастья, здоровья, улыбок, позитива 🤗😊", "Спасибо большое ❤️ . Вас с праздником и пусть у деток всегда лица сияют от улыбки, будет любовь счастье и понимание 🤗", "Это так мило 😍 спасибо Вам и детка . Вас так же с праздником 🙌здоровья всем вам❤️".

Недавно Приходько призналась, что в роддом ехала с весом 70 кг, а за два месяца уже весит 54 кг. Она придерживается диеты для кормящих мам. Но призывает мам не стесняться обвисших форм.

Как известно, что у Приходько есть старшая дочь Нанна, сын Гордей, а в апреле этого года она родила еще одного мальчика, которого назвали Лука. С недавних пор певица решила откровенно рассказывать о своем материнстве и делиться честными фото из жизни матери.

Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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