Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", показала оригінальне фото сім'ї
Після фіналу шоу "Холостячка" інтерес до зірки виріс ще більше. Не тільки амбітна роль в серіалі" кріпосна", а також перемога в танцювальному шоу зробили артистку популярною в мережі.
Тепер кожен крок знаменитості не обходиться без інтересу до того, чим займається зараз Ксенія, як живе і як доглядає за собою. Цього разу Мішина вирішила привітати з днем захисту дітей, показавши радісне фото її сім'ї з відпочинку в Домініканській Республіці, де вона відпочили разом з Олександром Еллертом і дітьми.
"З днем захисту дітей! "Адже наші діти будуть кращими, ніж ми ..." ⠀
Виховуйте себе і виховаєте своїх дітей ❤️",- написала Ксенія Мішина.
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Шанувальники Мішиної в коментарях відзначили її веселу сім'ю і любов до розваг.
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