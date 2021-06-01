Наші діти будуть краще

Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", показала оригінальне фото сім'ї

Після фіналу шоу "Холостячка" інтерес до зірки виріс ще більше. Не тільки амбітна роль в серіалі" кріпосна", а також перемога в танцювальному шоу зробили артистку популярною в мережі.

Тепер кожен крок знаменитості не обходиться без інтересу до того, чим займається зараз Ксенія, як живе і як доглядає за собою. Цього разу Мішина вирішила привітати з днем захисту дітей, показавши радісне фото її сім'ї з відпочинку в Домініканській Республіці, де вона відпочили разом з Олександром Еллертом і дітьми.

"З днем захисту дітей! "Адже наші діти будуть кращими, ніж ми ..." ⠀

Виховуйте себе і виховаєте своїх дітей ❤️",- написала Ксенія Мішина.

Шанувальники Мішиної в коментарях відзначили її веселу сім'ю і любов до розваг.

"Найулюбленіша і найкраща сім'я 🥰❤️💚", " Клас! Супер позитивне сімейне фото😍 👏 👏 👏 всіх з Днем захисту дітей! Нехай всі дітки у світі будуть здоровими і щасливими!🙏 🏼 🎉 🌈 ", "Шалена сім'я 😍 🔥 яка ви крута сім'я! щастя вам☺❤️"," а наші діти виростуть скоро... ❤ ️ ",- написали користувачі. Нещодавно Ксенія Мішина зважилася розповісти, як її колишній чоловік через п'ять років з'явився в її житті і не зрозуміло за що спустив зі сходів в театрі.



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