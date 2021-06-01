Відома українська ведуча Катя Осадча зворушливо зізналася в коханні своїм синам

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила Дню захисту дітей. Телеведуча поділилася останніми досягненнями своїх синів - молодший готується переходити в старшу групу садка, а старший готується до випускного.

Судячи з підпису до фото, Осадча дуже турботлива мама і обожнює своїх дітей.

"З Днем захисту дітей! Нехай всі діти світу будуть здорові, нагодовані і під ніжною опікою дорослих. У кадр потрапили не всі мої діти, але молодший готується переходити в старшу групу садка, а старший готується до випускного :) люблю вас, мої сини!",- написала ведуча.

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