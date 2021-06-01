Відома українська ведуча Катя Осадча зворушливо зізналася в коханні своїм синам
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила Дню захисту дітей. Телеведуча поділилася останніми досягненнями своїх синів - молодший готується переходити в старшу групу садка, а старший готується до випускного.
Судячи з підпису до фото, Осадча дуже турботлива мама і обожнює своїх дітей.
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
В Одесі порізали військового медика, все через жінку: кадри і деталі того, що сталося
"Жінка неповторної краси": пішла з життя легендарна актриса і балерина, трагічні подробиці
Аномальна спека і бурі нагрянуть в Україну, прогноз на літо: "Червень буде..."
По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
Шанувальники Осадчої не змогли пройти повз такий пост.
"Здоров'я та щастя вашим дітям (і всім дітям планети)🙌. Будуть щасливі діти, буде щаслива й уся планета😍 ", " І Вас Зі Святом Миле Фото Краса 🙏 🙏 🙏 ", " Всім дітям миру і любові 😍 ",- пишуть люди.
Раніше Осадча поділилася знімками, зробленими на тлі того самого місця, про яке йде мова. На них Осадча сидить на парапеті, а за її спиною відкривається вражаючий вид на гори і місто.
Варто відзначити, що наряд ведучої нагадує традиційний грузинський одяг з відповідною шапочкою. Спідниця її сукні дозволяє ведучій, яка зараз чекає дитину, свої стрункі ніжки.
Нагадавши, вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".
Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча розгубилася, кажучи про маму, зворушливе відео: "вона сама...".
Також Politeka писала, Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".