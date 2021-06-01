Известная украинская ведущая Катя Осадчая трогательно призналась в любви своим сынам
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Его она посвятила Дню защиты детей. Телеведущая поделилась последними достижениями своих сыновей - младший готовится переходить в старшую группу садика, а старший готовится к выпускному.
Судя по подписи к фото, Осадчая очень заботливая мама и обожает своих детей.
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Поклонники Осадчей не смогли пройти мимо такого поста.
"Здоров'я та щастя вашим дітям (і всім дітям планети)🙌. Будуть щасливі діти, буде щаслива й уся планета😍 ", " И Вас С Праздником Милое Фото Красота 🙏🙏🙏 ", " Всем детям мира и любви 😍 ", - пишут люди.
Раньше Осадчая поделилась снимками, сделанными на фоне того самого места, о котором идет речь. На них Осадчая сидит на парапете, а за ее спиной открывается впечатляющий вид на горы и город.
Стоит отметить, что наряд ведущей напоминает традиционную грузинскую одежду с соответствующей шапочкой. Юбка ее платья позволяет ведущей, которая сейчас ждет ребенка, свои стройные ножки.
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