Известная украинская ведущая Катя Осадчая трогательно призналась в любви своим сынам

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Его она посвятила Дню защиты детей. Телеведущая поделилась последними достижениями своих сыновей - младший готовится переходить в старшую группу садика, а старший готовится к выпускному.

Судя по подписи к фото, Осадчая очень заботливая мама и обожает своих детей.

"С Днем защиты детей! Пусть все дети мира будут здоровы, накормлены и под нежной опекой взрослых. В кадр попали не все мои дети, но младший готовится переходить в старшую группу садика, а старший готовится к выпускному :) люблю вас, мои сыновья!", - написала ведущая.

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